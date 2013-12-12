Управление единого заказчика администрации Керчи объявило аукционы на заключение контрактов по ремонту автомобильной дороги по ул. Кокорина (1-я часть) на сумму 15 563 031 рублей и ул. Ворошилова (2 часть) на сумму 2 999 362 рубля. Информация размещена на портале государственных закупок, - Керчь.ФМ.

Согласно технической части подрядчики должны на двух улицах провести следующее:

- старый асфальтобетон удалить, основание очистить и при необходимости просушить;

- основание подгрунтовать битумом, нагретым до 60 С с выдержкой по времени, соответствующей нормативной документации;

- на подготовленное основание уложить горячую асфальтобетонную смесь;

- тщательно уплотнить асфальтобетонную смесь. Уплотнение должно обеспечить, требуемую плотность и ровность ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.

- производить ремонт горячей асфальтобетонной смесью в сухое время года при температуре воздуха не ниже +5 °С;

- контролировать температуру готовой асфальтобетонной смеси в кузове каждого автомобиля-самосвала;

- применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП;

- ровность покрытия определять согласно ВСН 24-88. Согласно СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» не более 5% результатов определений могут иметь значения просветов в пределах до 10 (6) мм, остальные - до 5 (3).

Подрядчик обязан выполнить работы на Ворошилова в течении 15 дней с момента заключения контракта, а на Кокорина в течение 20.

Напомним, в Керчи заасфальтировали первую часть улицы Ворошилова