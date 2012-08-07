Республика Крым вошла в пятерку регионов с наименьшим охватом населения вакцинированием против гриппа. Соответствующие данные Крыминформу предоставил Роспотребнадзор, - передает Керчь.ФМ.

В Крыму вакцинацию от гриппа прошли 40% населения. Таким образом регион стоит на 80 месте. Еще меньший процент вакцинированных отмечен в Карелии, Дагестане, Псковской области и Чечне.

Лидерами по проценту привитых жителей стали Республика Тыва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область. В двух первых случаях показатель превышает 50% населения. Средний показатель по России составил 43,4%.

Напомним, в Крыму не хватает вакцины от полиомиелита