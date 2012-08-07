Более 2 млн рублей из федерального бюджета получил Крым на издание литературы на языках малых народов в текущем году. Об этом РИА Крым рассказала директор медиацентра им. Исмаила Гаспринского Оксана Лобода, - передает Керчь.ФМ.

До конца года, по ее словам, на эти средства издадут 30 книг, большинство из них — на крымско-татарском языке.

«Издание литературы осуществляется в рамках государственной программы — это федеральные средства. В этом году на нее было выделено 2,2 млн рублей. До конца года мы эти средства освоим. Уже на сегодня мы издали 22 книги, еще 8 готовятся к изданию. До конца года мы их издадим. На 78-80% это книги, которые пишут крымско-татарские авторы на своем языке. Также это и литература на русском языке об истории, культуре малых народов и народов, которые проживают на территории РК», — уточнила она.

Оксана Лобода также отметила, что получить поддержку медиацентра может любой автор, который пишет на родном языке. Для этого необходимо передать электронную версию своего произведения и приложить к ней две рецензии. Заявки на издание литературы принимают с декабря по март.

«За этот период мы собираем заявки, затем рассматриваем на консультативном совете, куда входят 12 экспертов из разных сфер: это и представители Минкультуры, этнографы, библиотекари, литераторы, представители Союза писателей. Вместе мы решаем, что является приоритетным, какие книги мы издадим в этом году в первую очередь. Наш издательский отдел вместе с редакторами-корректорами работает вместе с автором над рукописью. Затем мы проводим тендерную процедуру на издание и издаем», — пояснила она.

Изданную литературу передают в Министерство культуры Республики, которое распределяет ее в дальнейшем по библиотекам полуострова.