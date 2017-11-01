В Санкт-Петербурге 21-22октября прошел учебно-тренировочный семинар под руководством японского Мастера 10-го Дана по Каратэ-до, Шихана Кеннета Фунакоши. В мероприятии приняли участие каратисты из разных городов России, в том числе семь спортсменов из спортклуба Керчи, - передает Керчь.ФМ

Завершением семинара стали экзамены на Черный Пояс по Каратэ-до.