Температура воздуха вновь снизится в Крыму уже ближайшей ночью. Об этом Крыминформу сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, - передает Керчь.ФМ

«Сегодня эта теплая погода заканчивается. Через территорию Крыма завтра пройдет холодный фронтальный раздел, и температура воздуха значительно понизится. Если сегодня она составляет 15-21 градусов тепла, то завтра будет +8-12. Ну и ночные температуры: сегодня ночь была очень теплая, а следующая ночь будет холодная: всего 5-10 градусов тепла», – сообщила Любецкая.

По ее словам, теплая погода вызвана прохождением через Крым средиземноморских воздушных масс.

«В Крыму устанавливается такая теплая погода всегда в связи с выносом теплого влажного воздуха из районов Средиземного моря. Плюс у нас складываются так атмосферные процессы, что у земли в Крыму ветер южного и юго-восточного направления. Ко всему этому добавляется фёновый эффект – чисто местные условия – ветер, дующий с гор, значительно повышает температуру воздуха в предгорных районах Крыма. Поэтому в Симферополе ночью была очень высокая температура – 15 градусов выше нуля», – добавила начальник крымского Гидрометцентра.

Любецкая напомнила, что подобные «окна» теплой погоды в Крыму не редкость – воздушные массы из Средиземного моря часто доходят до полуострова, благодаря чему даже в январе может установиться температура воздуха в +20 градусов.