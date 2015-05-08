Глава РК Сергей Аксенов распорядился закрепить за улицами и районами в городах Крыма ответственных за проведение санитарной очистки. Об этом он заявил РИА Крым на заседании Совета министров Республики, - передает Керчь.ФМ

«На каждой улице должен быть ответственный за чистоту. И не только в Симферополе. Марина Владимировна (Горбатюк, министр жилищно-коммунального хозяйства РК — ред.), я знаю, по другим муниципалитетам такую же работу ведет. Мы должны с вами до 1 декабря закончить (эту работу — ред.). То есть все схемы с муниципалитетами должны быть согласованы — по крайней мере, с пониманием сил и средств, если нужно дополнительно, либо правильно распорядиться теми, что уже есть в наличии», — отметил Аксенов.

При этом глава Республики отметил увеличение в Симферополе муниципальных служб, занятых санитарной очисткой территорий, однако констатировал, что до «идеальных результатов» они пока не добрались.

Кроме того, Аксенов попросил его рассмотреть варианты переноса мусорных контейнеров с проезжей части.