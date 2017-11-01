В Керчи 10 ноября в управлении МВД России по г. Керчи состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Со словами поздравления выступили председатель керченского городского совета Николай Гусаков и глава администрации Сергей Бороздин.

Руководители города вручили сотрудникам и ветеранам ОВД почетные знаки «За обеспечение законности и правопорядка» и грамоты. Среди награжденных: сотрудники Госавтоинспекции Дмитрий Мануилов, Василий Войтенко, Алексей Леоник, Григорий Щурук, Алексей Крихели, Алексей Волошенюк, а также старший следователь Евгений Лисовой, помощник оперативного дежурного Игорь Крыльцов, специалист направления по вооружению тылового подразделения Кристина Исраелян, ветераны ОВД Владимир Яковлев, Марина Миронова, Александр Кокин и многие другие.

В праздничной обстановке сотрудников поздравили председатель совета ветеранов Управления Сергей Хорошко и председатель Общественного совета при УМВД России по г. Керчи Сергей Кирилюк.

Также за высокий профессионализм, умелую организацию работы и достигнутые успехи в выполнении особо важных и сложных задач по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью заместителем начальника Управления МВД России по г. Керчи Валерием Назаровым ряду сотрудникам вручены ведомственные медали «За отличие в службе», почетные грамоты и объявлены благодарности.