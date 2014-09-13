Министр топлива и энергетики РК Вадим Белик сообщил, что со вторника ГУП «Крымгазсети» до 20% снизит цены на установку, замену и обслуживание газовых счетчиков для жителей полуострова. Журналист Керчь.ФМ узнал в «Горгазе» Керчи изменилась ли сегодня цена на данные услуги. Как оказалось, в керченское отделение еще не поступил приказ с новыми расценками. В связи с этим у абонентов с утра перестали принимать предоплату.

«Мы ждем приказа, какие цены будут установлены. Предоплату сейчас не берем», - рассказала специалист.

Также в «Горгазе» пояснили, что все, кто не успел оплатить и которые сегодня идут на замену счетчика, предоплату не оплачивают, потому что еще неизвестна цена. А те керчане, которые сегодня будут писать заявления на замену счетчика у них будет оплата по факту исполненных работ. То есть, когда специалисты выполнят работы, они по чеку возьмут с керчан оплату.

Кроме этого объяснили, что те абоненты, которые внесли уже предоплату будут платить по старой цене.

Приказ должен прийти в керченское отделение в течение сегодняшнего дня или завтра.

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