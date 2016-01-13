В Керчи управление МВД России проведет «День открытых дверей» для детей и молодежи, желающих служить в органах внутренних дел. Мероприятие состоится 16 ноября в 15:00 часов по адресу: ул. Ленина, дом 8.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Полицейские ознакомят присутствующих с особенностями несения службы, порядком трудоустройства и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, правами и обязанностями полицейских, а также социальными гарантиями сотрудников ОВД.

«В ходе мероприятия ребята смогут ознакомиться со спецсредствами сотрудников ОВД, патрульными автомобилями и служебными полицейскими собаками. Кинологи продемонстрируют гостям работу четырехлапых помощников при выполнении различных команд», - рассказали в ведомстве.