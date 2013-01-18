В Керчи стартовал второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие проводится с 13 по 24 ноября.

В рамках акции полицейские, совместно с различными службами и ведомствами, проведут профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, а также рейдовые проверки мест концентрации молодежи и несовершеннолетних, культурного отдыха, ночных увеселительных заведений.

«Полиция призывает всех, кто осознает опасность наркомании, проявить активную гражданскую позицию и принять активное участие в проведении Акции», - пишет ведомство.

Информацию о фактах незаконного распространения и употребления наркотических веществ, пропаганде и рекламе запрещённых веществ, а также о местах нахождения наркопритонов можно сообщить по телефону УМВД России по г. Керчи (36561) 6-11-93, 102 либо на горячую линию МВД по Республике (3652) 734-613 .