К оперуполномоченному по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Крыма, подполковнику полиции Виктору Долженко у коллег из собственной безопасности возникли вопросы, связанные с получением им гражданства. Историю с приложенными документами опубликовала Комсомольская правда, - передает Керчь.ФМ.

Должено курировал весь восточный Крым - Керчь, Феодосию, Ленино, Кировский и Судак.

«Я старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Крыма, подполковник полиции - был, до того, как меня лишили гражданства России! Могу сообщить, что российские паспорта в Крыму отняли не у не 528, а у более 3200 человек! И я один из них. Моя история - как у Натальи Поклонской: я 22 года отслужил в органах внутренних дел, и в 2003 году был переведен из Крыма в центральный аппарат МВД Украины, в Киев. Когда произошел майдан, вся эта бойня в центре города, я сразу решил возвращаться домой, в Крым: 15 марта 2014 года перевез детей и вещи, договорился с коллегами, что меня без проблем берут в МВД Крыма. Но я не мог просто бросить службу в Киеве: меня уволили бы за прогулы и уже никуда не взяли бы на работу! Я вернулся в столицу Украины и до июня ждал официальной отставки..», - цитирует Долженко Комсомольская правда.

Долженко несколько раз обращался в суд, так как по закону о присоединении, граждане Украины, постоянно проживающие в Крыму на момент референдума, являются гражданами РФ. Однако, суду такие аргументы показались малозначительными. Свою позицию суд аргументировал тем, что сам по себе факт регистрации еще не означает постоянное проживание в Крыму.