Двенадцать моряков с судна «Moryak» (IMO 8881266, флаг Палау) оказались в бедственном положении. Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы под Керчью и задолжал свыше $88 тыс. за восемь месяцев. Кроме того, снабжение на борт поставляется нерегулярно. Моряки обратились к инспектору ITF в Новороссийске Ольге Ананьиной с просьбой о помощи. Об этом сообщает РПСМ, - передает Керчь.ФМ
Из заявления экипажа, направленного в ITF , следует, что судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом 1400 тонн. Среди членов экипажа – сириец, два украинца, остальные – россияне. Когда «Moryak» дошёл до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.
Судовладелец не хочет оплачивать расходы агента и портовые взносы, а моряки остаются в неведении относительно своей дальнейшей судьбы.
Когда инспектор ITF начала выяснять, кому следует посылать «письма счастья», выяснилось, что найти истинного судовладельца, как бывает в таких случаях, непросто. Контракты моряков подписаны с мифической компанией Bexley Group, менеджер – украинская компания «Посейдон», коллективного договора на судне нет. В документах, полученных от капитана судна, указано, что все распоряжения отправляются двумя представителями судовладельца: г-ом Чистяковым и г-ом Монастырским, с которыми вот уже несколько дней безуспешно пытаются связаться представители администрации флага Палау. До настоящего момента вышеуказанные господа не отреагировали ни на запросы государства флага, ни инспектора ITF .
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