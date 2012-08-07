Двенадцать моряков с судна «Moryak» (IMO 8881266, флаг Палау) оказались в бедственном положении. Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы под Керчью и задолжал свыше $88 тыс. за восемь месяцев. Кроме того, снабжение на борт поставляется нерегулярно. Моряки обратились к инспектору ITF в Новороссийске Ольге Ананьиной с просьбой о помощи. Об этом сообщает РПСМ, - передает Керчь.ФМ

Из заявления экипажа, направленного в ITF , следует, что судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом 1400 тонн. Среди членов экипажа – сириец, два украинца, остальные – россияне. Когда «Moryak» дошёл до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.

«За время нашей стоянки в проливе в 12 милях от берега вода доставлялась нерегулярно. Средства гигиены закончились, нет рабочей одежды, технического снабжения, но самое главное: продукты полностью закончились уже 5 ноября. Экипаж голодает… Возможности сойти на берег нет, стоим с закрытой границей».

Судовладелец не хочет оплачивать расходы агента и портовые взносы, а моряки остаются в неведении относительно своей дальнейшей судьбы.

«Зарплата согласно ведомости, подписанной капитаном судна, не выплачивалась с марта. Контракты на борту только у двух членов экипажа, да и контрактами их сложно назвать, поскольку они абсолютно не соответствуют требованиям международного законодательства, – говорит Ольга Ананьина. – Кстати, согласно этим контрактам морякам запрещается «организовывать на судне партийные, профсоюзные либо какие-нибудь другие общественные организации и объединения».

Когда инспектор ITF начала выяснять, кому следует посылать «письма счастья», выяснилось, что найти истинного судовладельца, как бывает в таких случаях, непросто. Контракты моряков подписаны с мифической компанией Bexley Group, менеджер – украинская компания «Посейдон», коллективного договора на судне нет. В документах, полученных от капитана судна, указано, что все распоряжения отправляются двумя представителями судовладельца: г-ом Чистяковым и г-ом Монастырским, с которыми вот уже несколько дней безуспешно пытаются связаться представители администрации флага Палау. До настоящего момента вышеуказанные господа не отреагировали ни на запросы государства флага, ни инспектора ITF .

«С момента получения информации о бедственном положении экипажа самую действенную помощь оказали представители страхового клуба British Steamship. Они оплатили закупку продуктов на судно, правда пока доставить их не получается из-за закрытой границы, вышли на связь с капитаном и даже смогли дозвониться до господина Монастырского, однако пока безрезультатно. Сейчас главное – решить проблему с выплатой долга и сменой экипажа, который уже доведён до отчаянья, и мы над этим работаем», – говорит Ольга Ананьина.