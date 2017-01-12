Керченский УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» сообщает, что заработали кассы-онлайн предприятия. Ранее редакция сайта Керчь.ФМ сообщала, что их отключение произошло из-за того, что в «Горгаз» не поступил приказ с новыми расценками. В связи с этим у абонентов с утра не принимали предоплату. Об этом журналисту сообщила специалист по телефону 6-33-99. Данный телефонный разговор находится в распоряжении редакции.

Во второй половине дня керченский УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» прислал опровержение слов специалиста и сообщил, что касса не работала из-за нарушения интернет соединения.

«Была нарушена работа кассы-онлайн предприятия. Это было обусловлено отсутствием интернет соединения и невозможностью выполнять расчетно- кассовые операции в кассе-онлайн предприятия. После восстановления интернет соединения, касса продолжила свою работу», - написала пресс-служба предприятия.

На данный момент в «Горгазе» действуют новые расценки.

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