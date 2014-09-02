Прокуратура Керчи проверила обращение 62-летнего местного жителя о защите права на пенсионное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

Прокуратура установила, что заявитель обратился в управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи за назначением страховой пенсии по старости. Однако при расчете размера трудового стажа в него необоснованно не был включен период работы продолжительностью 20 лет как неподтвержденный архивными справками, и, соответственно, мужчина лишился возможности получения пенсии по выслуге лет.

Учитывая значимость для заявителя вопроса о подтверждении трудового стажа, а также его возраст и материальное положение, прокурор города предъявил исковое заявление в суд об обязании управления ПФ пересчитать стаж.

Рассмотрев представленные прокуратурой доказательства, суд подтвердил спорный период работы и обязал управление ПФ включить его в трудовой стаж.

Таким образом, с помощью прокуратуры керчанин подтвердил право на назначение пенсии по старости соответствующего размера.