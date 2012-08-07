Комитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер для государственного казённого учреждения «Крымнаследие». На выполнение первоочередных противоаварийных работ в части инженерной защиты участков 1,3,4 по объекту «Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе проведение первоочередных противоаварийных работ по объекту - «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века, хотят потратить 166 218 716 рублей 30 копеек. Данная информация размещена на сайте госзакупок, - передает Керчь.ФМ

Средства выделяют из федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Отдельным пунктом прописывается, что на материалы, изделия и оборудование импортного производства кроме паспортов и сертификатов качества представить сертификаты соответствия для применения в строительстве зданий данного типа на территории Российской Федерации.

Подрядчик обязан выполнить работы до 20 декабря 2018 г.

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения. В Керчи в июле определились с проектировщиком Митридатской лестницы.