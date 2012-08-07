В Крыму 14 ноября прошло заседание Совета Министров Крыма, на котором рассмотрели вопрос «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

Данный проект распоряжения подготовлен с целью реорганизации ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» в форме присоединения к нему ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 2», - передает Керчь.ФМ.

В проекте написано, что после проведения реорганизации основные цели в больницах сохранятся без изменений. В пояснительной записке, которую подписал министр Голенко, говорится, что принятие данного проекта не требует финансово-экономических затрат бюджета Республики Крым и позволит сократить расходы бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение деятельности реорганизуемых учреждений здравоохранения.

Само слияние, судя по проекту, должно произойти до 1 июля 2018 года.

Для этого создадут Комиссию по прекращению деятельности «Керченской городской больницы № 2». Главврач первой городской больницы Марат Еникеев станет председателем данной комиссии.

В соответствии с законом, решения вступают в силу с момента официального опубликования. Однако на сайте Совмина, соответственное решение отсутствует. При этом, решения, которые были приняты согласно повестке одновременно с данным вопросом, опубликованы на официальном сайте Совмина.

Напомним, керчане против объединения первой и второй горбольниц