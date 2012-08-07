Керчанин самостоятельно начал чинить «Корабль», который стоит на городской набережной. В соцсети 10 ноября появилась информация, что в нос корабля провалился ребенок, которого родители с трудом самостоятельно достали. Сегодня, 15 ноября, мужчина взял необходимые инструменты и пришел чинить корабль, чтобы туда больше никто не провалился, - передает Керчь.ФМ

«Я решил лично съездить на детскую площадку «Кораблик» и посмотреть куда же провалился ребенок и сами можете посмотреть насколько все опасно. Более того щель можно сразу не увидеть и только перешагнув порог можно сразу провалиться в неё, т.к она прямо за ступенькой», - рассказал керчанин.