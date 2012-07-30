Прокуратура Керчи проверила ООО «Морская дирекция» на соблюдение законов о противодействии коррупции. Оказалось, что предприятие трудоустроило бывшего сотрудника администрации Керчи и не сообщило в установленный законом срок нанимателю по последнему месту службы о принятии его на работу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма, - передает Керчь.ФМ

С учётом выявленных нарушений требований Федерального закона «О противодействии коррупции» прокурор города возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов мировой судья Керченского судебного района привлек предприятие к ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.