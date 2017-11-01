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5 Новости » Общество В категориях:

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В утренней «тянучке» Керчи произошло две аварии

В Керчи практически каждое утро по шоссе Героев Сталинграда образовывается «тянучка» из машин со стороны Аршинцево. Читатель Керчь.ФМ прислал видео сегодняшней утренней пробки. Кроме того, по дороге он стал свидетелем двух аварий.

Служба новостей Керчь.ФМ

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