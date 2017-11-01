В Керчи практически каждое утро по шоссе Героев Сталинграда образовывается «тянучка» из машин со стороны Аршинцево. Читатель Керчь.ФМ прислал видео сегодняшней утренней пробки. Кроме того, по дороге он стал свидетелем двух аварий.
Погода в Керчи
влажность:
давл.:
ветер:
В Керчи практически каждое утро по шоссе Героев Сталинграда образовывается «тянучка» из машин со стороны Аршинцево. Читатель Керчь.ФМ прислал видео сегодняшней утренней пробки. Кроме того, по дороге он стал свидетелем двух аварий.