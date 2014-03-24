От жителей Крыма стали чаще поступать жалобы на рост цен на продукты, как местного производства, так и возимые с материка. Об этом РИА Крым сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов, - передает Керчь.ФМ

«Считаю, что вполне логичным будет заслушать на ближайшем заседании сессии Государственного совета Крыма в рамках «правительственного часа» профильного министра о том, какие предпринимаются меры по стабилизации ситуации. Конечно, могу понять, что в стоимость ввозимой на полуостров продукции закладываются транспортные затраты, однако спекулировать на такой ситуации считаю недопустимым», — подчеркнул он.

В середине октября заместитель министра промышленной политики Крыма Ян Латышев сообщал, что цены на продукты питания в Крыму снижаются третий месяц подряд. В частности, дешевели сахар-песок, картофель, морковь, гречка, лук, яблоки, капуста. Позже, заявили об очередном снижении цен на продукты