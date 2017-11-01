В порт Керчь прибыл спасательный морской буксир ледового класса «Пурга». Буксир направили в керченский порт, поскольку в нем нет собственного полноценного спасательного подразделения. Отсутствовало до сих пор и специализированное спасательное судно, которое могло бы немедленно направиться в район аварии в случае поступления сигнала бедствия.

Об этом Керчь.ФМ сообщила пресс-служба Крымские морские порты.

Во исполнение поручения министра транспорта Республики Крым Игоря Захарова руководство ГУП РК «Крымские морские порты» в лице генерального директора Игоря Чистякова достигло с Северным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ соглашение о взаимном сотрудничестве и обеспечении района Керченского пролива специализированным судном, позволяющим в случае необходимости прийти на помощь.

Данное решение было принято в связи с непростым режимом плавания в Керченском проливе в условиях осенне-зимнего периода, а также особенностями ледового режима.

«Судно было построено в 1974 году в СССР, на судостроительном заводе «Океан» в г. Николаев, порт приписки буксира – п. Мурманск, флаг – Россия, водоизмещение – 1651 т., суммарная мощность главных двигателей – 2208 кВт., судовладелец – ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Осуществив 5486-мильный переход из Мурманска, 4 ноября 2016 года СМБ «Пурга» успешно прибыл к Инкерманскому причалу порта Севастополь, где его встречали представители Росрыболовства, Главного управления МЧС России по г. Севастополь, Администрации морского порта Севастополь, рыбацкая общественность и журналисты. После непродолжительного межрейсового технического обслуживания, связанного со сложным переходом, СМБ «Пурга» прибыл в морской порт Керчь, где планирует базироваться в осенне-зимний период», - пишет ведомство.

Судно приступит к исполнению своих прямых обязанностей – обеспечению безопасности плавания российских рыбопромысловых, торговых судов в акваториях Азовского и Черного морей, в Керченском проливе и на подходах к нему, с целью несения аварийно-спасательной службы в заданной готовности для оказания своевременной помощи судам.

«На борту находится опытный экипаж, водолазная станция и профессиональные водолазы. Кроме этого, судно имеет ледовый класс, позволяющий ему осуществлять самостоятельное плавание в условиях зимне-весенней навигации в разреженном однолетнем льду, толщиной до 0,8 м, с допустимой скоростью 6-8 узлов, преодолевая стыки ледовых полей непрерывным ходом».

Таким образом, пишет пресс-служба, при условии наступления сложной ледовой обстановки в Керченском проливе и на акватории морского порта Керчь, в том числе в акватории Керченской паромной переправы, СМБ «Пурга» сможет оказать помощь судам, испытывающим трудности плавания в ледовых условиях, может быть использован для околки линий причалов портов от смерзшегося льда, а также для гидрографических и лоцмейстерских мероприятий и работ по обеспечении безопасности мореплавания в ледовых условиях на Керчь-Еникальском и Керченском подходном каналах, в морском порту Керчь и на подходах к нему.