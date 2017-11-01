В порт Керчь прибыл спасательный морской буксир ледового класса «Пурга». Буксир направили в керченский порт, поскольку в нем нет собственного полноценного спасательного подразделения. Отсутствовало до сих пор и специализированное спасательное судно, которое могло бы немедленно направиться в район аварии в случае поступления сигнала бедствия.
Об этом Керчь.ФМ сообщила пресс-служба Крымские морские порты.
Во исполнение поручения министра транспорта Республики Крым Игоря Захарова руководство ГУП РК «Крымские морские порты» в лице генерального директора Игоря Чистякова достигло с Северным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ соглашение о взаимном сотрудничестве и обеспечении района Керченского пролива специализированным судном, позволяющим в случае необходимости прийти на помощь.
Данное решение было принято в связи с непростым режимом плавания в Керченском проливе в условиях осенне-зимнего периода, а также особенностями ледового режима.
Судно приступит к исполнению своих прямых обязанностей – обеспечению безопасности плавания российских рыбопромысловых, торговых судов в акваториях Азовского и Черного морей, в Керченском проливе и на подходах к нему, с целью несения аварийно-спасательной службы в заданной готовности для оказания своевременной помощи судам.
Таким образом, пишет пресс-служба, при условии наступления сложной ледовой обстановки в Керченском проливе и на акватории морского порта Керчь, в том числе в акватории Керченской паромной переправы, СМБ «Пурга» сможет оказать помощь судам, испытывающим трудности плавания в ледовых условиях, может быть использован для околки линий причалов портов от смерзшегося льда, а также для гидрографических и лоцмейстерских мероприятий и работ по обеспечении безопасности мореплавания в ледовых условиях на Керчь-Еникальском и Керченском подходном каналах, в морском порту Керчь и на подходах к нему.