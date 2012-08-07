Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства упорядочило и оптимизировало свою работу с керчанами. Недовольных работой предприятия стало заметно меньше. Как рассказали корреспонденту Керчь.ФМ жители города, которые сегодня находились в здании предприятия, нет уже хамовитых сотрудников, которые позволяли себе грубо общаться с абонентами, исчезли очереди с 3 часов.

О новых принципах работы рассказал начальник керченского управления Владислав Христофоров:

«Мы понимаем, что одновременно все керчане не смогут установить и поверить счетчики, а тем более, заключить договоры, но закон есть закон и мы – государственное предприятие. Сложившуюся ситуацию нужно решать так, чтобы не создавать ажиотаж и тем не менее, достичь 100% соблюдения закона. Договор на поставку газа должны заключить все, подчеркиваю – все абоненты. А вот с заменой счетчиков мы работу оптимизировали – во-первых, счетчики должны менять в первую очередь те, кому высланы уведомления. У таких абонентов срок поверки давно истек. Высылая уведомления, мы рассчитываем на свои силы.

Во-вторых, что касается инвалидов, одиноких пожилых людей – мы идем навстречу, вплоть до того, что специалист для заключения договора выйдет к месту жительства такого инвалида. Главное, чтобы все истребуемые документы находились у него (абонента) в наличии.. Работники соцслужб города проинформированы об этом.

В перечне документов на заключение договора на поставку газа есть паспорта газового оборудования. Если паспорта и документы на оборудование утрачены, можно сделать фотографию этого оборудования в целом и фото заводского номера – это буквенноциферное обозначение. Такая табличка расположена на оборудовании, фото должно быть читаемым. В каждом конкретном случае мы подходим к керчанам индивидуально.

Стоит отметить, что действительно, с абонентами теперь работают люди, которые умеют общаться вежливо и понятно», - отметил Христофоров.