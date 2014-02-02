Минтранс РФ планирует упразднить три отдельные программы субсидирования авиаперевозок в Калининград, Симферополь и города Дальнего Востока, заместив их новой единой программой. Об этом сообщает КИА, - передает Керчь.ФМ.

Решение принято в соответствии с протоколом Правительства от 11 июля 2017 года.

Предполагается, что новая единая программа вступит в силу в январе 2018 г. В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок: из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также программа субсидирования межрегиональных рейсов. Каждая из них утверждена отдельным постановлением правительства.

В этом году на все программы выделили 7,3 млрд рублей бюджетных средств, в прошлом — 8,76 млрд рублей.