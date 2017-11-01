В Керчи 7 декабря в 15.00 в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника состоится тематическая встреча в формате научно-просветительного мероприятия. Она называется «Гостиная на Дворянской» «Керчь в Год экологии. Перспективы и действительность».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие проводится совместно с Керченской природоохранной общественной организацией «Экология и мир», с участием представителей Администрации города, постоянной общественной экологической комиссии, преподавателей и студентов Керченского медицинского колледжа им. Г.К.Петровой.