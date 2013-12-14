Проект бюджета Республики Крым на будущий год предполагает выделение 4 млрд рублей на содержание органов власти, из которых почти 3,4 млрд рублей пойдет на зарплату чиновников всех уровней. Об этом Крыминформу на заседании комитета Государственного совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил замминистра финансов РК Иван Фурс, - передает Керчь.ФМ.
Как пояснил замминистра, последняя сумма будет выделена из федерального бюджета на реализацию федеральных полномочий, которые были переданы местным чиновникам. Из общей суммы в 4 млрд большая часть – 3,39 млрд рублей – это расходы на зарплату служащим всех органов власти.
Член парламентского комитета Сергей Шувайников в свою очередь заинтересовался расходами на содержание Народного ополчения – народной дружины Республики Крым и предложил коллегам пригласить руководство организации на беседу. По его словам, избиратели спрашивают, чем ополченцы занимаются.
Заместитель министра финансов РК затруднился уточнить конкретную сумму, запланированную на содержание ополчения, но заверил, что сумма осталась на уровне прошлого года.
Напомним, в конце прошлого года в Щелкино бойцы самообороны избили на улице местных жителей. А в июне этого года командир народного ополчения Ленино избил таксиста за обгон.
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