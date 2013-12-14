Проект бюджета Республики Крым на будущий год предполагает выделение 4 млрд рублей на содержание органов власти, из которых почти 3,4 млрд рублей пойдет на зарплату чиновников всех уровней. Об этом Крыминформу на заседании комитета Государственного совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению сообщил замминистра финансов РК Иван Фурс, - передает Керчь.ФМ.

«На содержание органов власти в 2018 году планируется 4 млрд рублей, – рассказал он. – В том числе за счет средств федерального бюджета – 587 млн рублей».

Как пояснил замминистра, последняя сумма будет выделена из федерального бюджета на реализацию федеральных полномочий, которые были переданы местным чиновникам. Из общей суммы в 4 млрд большая часть – 3,39 млрд рублей – это расходы на зарплату служащим всех органов власти.

Член парламентского комитета Сергей Шувайников в свою очередь заинтересовался расходами на содержание Народного ополчения – народной дружины Республики Крым и предложил коллегам пригласить руководство организации на беседу. По его словам, избиратели спрашивают, чем ополченцы занимаются.

«Я обращаюсь к коллегам, мне бы хотелось как депутату послушать на комитете кого-то из их представителей. Заслушать, что они делали, куда расходовались деньги. Чтобы, по крайней мере, какой-то был отчет, чем товарищи в Республике Крым занимаются, – заявил Шувайников. – Я понимаю их героическую роль во время Крымской весны, но спустя 3,5 года, в мирное время, хотелось бы знать, куда такие огромные сумы тратятся – на что, кроме зарплаты».

Заместитель министра финансов РК затруднился уточнить конкретную сумму, запланированную на содержание ополчения, но заверил, что сумма осталась на уровне прошлого года.

Напомним, в конце прошлого года в Щелкино бойцы самообороны избили на улице местных жителей. А в июне этого года командир народного ополчения Ленино избил таксиста за обгон.