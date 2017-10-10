В Керчи 12 декабря в 14.00 в Историко-археологическом музее будут представлены сразу две выставки: «Carte Postale: открытая душа» (из истории почтовой открытки) и «Реликвии Артезиана».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«На выставке «Carte Postale: открытая душа», из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Вы сможете познакомиться с историей создания почтовых открыток, узнать о том, как выглядели первые почтовые карточки, оценить их значение в различные периоды истории нашей страны», - пишет ведомство.

Выставка «Реликвии Артезиана» предлагает посетителям ознакомиться с материалами многолетних исследований Артезианского городища. Экспонаты помогут узнать о составе населения городища, его хозяйственной деятельности и культуре. Среди археологических находок на выставке будут представлены изделия из керамики, монеты и множество других артефактов, найденных на территории городища Артезиан.

Выставки будут доступны для посетителей до 30 апреля 2018 года.