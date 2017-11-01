В Крыму до 1 декабря МЧС проведет внеплановые проверки противопожарного состояния розничных рынков на территории муниципальных образований. Результаты проведенных проверок направят в Прокуратуру Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Кроме этого, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров на розничных рынках необходимо довести до администраций розничных рынков основные требования по соблюдению норм пожарной безопасности», - сообщили в ведомстве.

Пресс-служба напоминает, что 8 октября 2017 года около 21:00 в г. Ростов-на-Дону произошло возгорание на оптовом вещевом рынке «Восточный». Из-за сильного ветра в считанные минуты огонь охватил около 6 тыс. кв. м. Пожару была присвоена наивысшая категория сложности - четвертая.

«Сложившееся положение с пожарами обусловлено, во многом, халатным отношением владельцев предприятий торговли к требованиям пожарной безопасности», - пишет пресс-служба.