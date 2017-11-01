В Ленинском районе с 13 по 18 ноября сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход на переход!».

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Инспекторы ГИБДД осуществляют контроль соблюдения правил проезда пешеходных переходов водителями и правил перехода проезжей части как взрослыми, так и юными пешеходами. Вблизи учебных заведений экипажи ДПС несут службу с целью надзора за соблюдением правил дорожного движения детьми и правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция призывает родителей напомнить своим детям, как правильно переходить проезжую часть, всегда помнить о пешеходных переходах, а при их отсутствии – переходить дорогу на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В тёмное время суток рекомендуем использовать одежду светлых тонов и использовать световозвращающие элементы для лучшей видимости.

«Водителям, приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для перехода», - пишет ведомство.