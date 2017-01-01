Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился до 15 декабря решить вопрос поставки сжиженного газа жителям крымских сел. Об этом он рассказал РИА Крым на рабочей встрече, - передает Керчь.ФМ.

«Цена должна быть не выше 760 рублей за баллон сжиженного газа. Также имеется ряд частных компаний по предоставлению услуг ремонта газового оборудования. Зачастую люди производят оплату, а никакой работы не ведется. Мы договорились, что ГУП «Крымгазсети» должно быть единственным оператором на этом рынке, который будет предоставлять услуги населению. Поэтом прошу до 15 декабря текущего года представить дорожную карту, в соответствии с которой наши монополисты должны все дополнительные услуги оказывать самостоятельно», — сказал руководитель региона.

Напомним, на полуострове установили предельную розничную цену на баллонный газ для населения в размере 760 рублей за баллон 21 кг. Однако в Керчи за такую цену газ невозможно приобрести. Можно купить на 190 рублей дороже и на 1 кг меньше