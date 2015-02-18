Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал расценивать отписки чиновников на обращения граждан как саботаж. Такое заявление он сделал во время совещания по итогам приема граждан руководителями исполнительной власти республики, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Могу сказать по работе, что написание писем или запросов, которые начинаются при работе с гражданами, буду сразу оценивать как саботаж. У нас как: получают бумагу с поручением разобрать обращения граждан – что с ними делать? Отправить куда подальше – в какую-нибудь службу, которая находится подальше, и ждем полгода. А людям пишем, что ждем ответ такой-то службы. Коллеги, так не будет. Буду расценивать как саботаж прямое нежелание решать конкретные вопросы граждан», – сообщил Аксёнов.

Глава республики поручил должностным лицам, ответственным за обращения граждан, решать проблемы людей как свои.

«Будут телефонные справочники тех замов, которые в городах отвечают (за обращения граждан), должен быть контакт: обращение поступило, взял в руки это обращение и как для себя пошел его решать. Конечно, по закону федеральному и региональному», – считает он.

Напомним, Аксёнов призвал чиновников поменьше раздавать обещаний