В Керчи 15 ноября рабочая группа провела очередной рейд по ликвидации стихийной торговли по улице Генерала Петрова. В частности, специалисты пытались составить административный протокол на предпринимателя, который продает хамсу на улице.

Как Керчь.ФМ рассказал начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, комиссии не удалось составить протокол на мужчину, так как он начал кидаться на работников администрации и нецензурно выражаться. На место вызвали сотрудников полиции, которые никак не отреагировали на стихийщика и вместо этого потребовали у членов комиссии объяснение в письменном виде за вызов. По словам Горькова, такие ситуации происходят довольно часто.

В результате, нарушитель должен явиться в администрацию города для составления протокола. Если он это не сделает, на него все равно составят админпротокол принудительно, без его присутствия.