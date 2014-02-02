Более 60 новобранцев пополнят подразделения недавно сформированной 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, - передает Керчь.ФМ.

Сегодня самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих со сборного пункта отправят к местам прохождения военной службы в Ростовскую область.

«Новобранцы прошли профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию. На сборном пункте призывников переодели в военную форму одежды, оформили банковские и персональные электронные карты и выдали армейские несессеры.

На аэродроме новобранцев будут встречать представители воинских частей, в которых военнослужащие будут в дальнейшем проходить военную службу. В воинских частях с военнослужащими проведут первоначальное психологическое обследование на определение уровня морально-психологической устойчивости. Все военнослужащие будут распределены согласно имеющегося образования по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям», - уточняет пресс-служба.