

654

0

1

2

3

4

5 Новости » Общество В категориях:

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

В Керчи на Еременко столкнулись «КИА» и «Хендай»

В Керчи 16 ноября, около 11.00, по ул. Еременко столкнулись автомобили «КИА» и «Хендай». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Предварительно, пострадавших в аварии нет, движение затруднено.

Служба новостей Керчь.ФМ

Facebook Twitter Мой мир Вконтакте Одноклассники Google+

Если вы увидели опечатку в наших текстах (не комментариях читателей), то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.