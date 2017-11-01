В Керчи 16 ноября, около 11.00, по ул. Еременко столкнулись автомобили «КИА» и «Хендай». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Предварительно, пострадавших в аварии нет, движение затруднено.
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В Керчи 16 ноября, около 11.00, по ул. Еременко столкнулись автомобили «КИА» и «Хендай». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Предварительно, пострадавших в аварии нет, движение затруднено.