В Керчи по ул. Буденного сняли старое дорожное покрытие, практически везде, кроме места, на котором стоит сгоревший экскаватор, - передает Керчь.ФМ.

Напомним, он несколько месяцев стоял брошенным на дороге. В него врезался водитель мопеда и разбился насмерть. Примерно через неделю на улице начали ремонт. Еще примерно через неделю экскаватор горел.

Сегодня, 16 ноября, на месте кроме дорожников работает полиция рядом с экскаватором.