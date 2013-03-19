Нешуточная интрига возникла вокруг здания школы-гимназии№ 2. Одни чиновники во всеуслышание заявляют о том, что здание будет передано под музей со словами – «Все уже решено, чего вы бурлите», другие на республиканских каналах пытаются расставить точки. Однако, заложниками ситуации остаются дети, родители гимназистов , а также коллектив педагогов.

Родители гимназистов предоставили в редакцию Керчь.ФМ ноябрьский ответ министра образования Крыма Натальи Гончаровой. В нем чиновник ничего не говорит по поводу перепрофилирования здания гимназии, наоборот, теперь по информации Гончаровой, в здании будет произведен капитальный ремонт, а не реконструкция.