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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи завели уголовное дело на сотрудников роддома

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении права на оказание медицинской помощи надлежащего качества. Установлено, что сотрудники ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» при принятии родов в результате врачебной ошибки причинили новорожденному тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования контролируется прокуратурой города.

Служба новостей Керчь.ФМ

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