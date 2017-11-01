Прокуратура Керчи провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении права на оказание медицинской помощи надлежащего качества.
Установлено, что сотрудники ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» при принятии родов в результате врачебной ошибки причинили новорожденному тяжкий вред здоровью.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования.
По результатам их рассмотрения возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Ход расследования контролируется прокуратурой города.