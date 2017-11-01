Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил возобновить продажу билетов в плацкартные вагоны, пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

Он напомнил, что вопрос уже обсуждался, и распорядился возобновить реализацию билетов "прямо с середины этого месяца". Соответствующие поручения Медведев дал РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе.

На сайте Федеральной пассажирской компании указано, что продажи билетов на 2018 год стартуют 17 ноября. Отмечается, что срок соответствует правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов

РЖД с 3 ноября временно прекратила продажу билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования из-за отсутствия решения ФАС о тарифах на будущий год. Эта мера не коснулась скоростных поездов и "Сапсанов".

В компании заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее.