Врачи настаивают на необходимости создания в Крыму центра работы с нарушениями пищевого поведения. Об этом Крыминформу сообщил врач-психиатр Крымской республиканской клинической психиатрической больницы №1 Николай Никифоров, - передает Керчь.ФМ.

«Необходимо создавать центр работы с нарушением пищевого поведения. Это огромная проблема: на сегодняшний день в Крыму нет ни одного центра, который бы этим занимался. В нем должна быть палата интенсивной терапии, соматический врач, психотерапевт», – считает Никифоров.

Крымские врачи отмечают рост количества людей, страдающих от этого заболевания.

«У меня взрослое женское отделение. В месяц в среднем 2-3 пациентки с таким заболеванием встречаются, а в месяц поступает порядка 40-50 пациентов, существенно увеличилось количество обращений за последние пять лет», – пояснила врач-психиатр, заведующая отделением Клинической психиатрической больницы №5 Анна Александрова.

Она отметила, что в целом в мире около 1,5% женщин подвержены нервной анорексии. Из них около 80% - подростки и молодые женщины от 12 до 24 лет. При этом среди мужского населения эта заболеваемость встречается лишь в 0,2% случаев.