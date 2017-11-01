Строительство автомобильного подхода к мосту в Крым со стороны Керчи на сегодняшний день выполнено более чем на 50%. Об этом журналистам РИА Крым в Керчи сообщил заместитель начальника производственного участка №1 АО "ВАД" Виктор Макаренков, - передает Керчь.ФМ

По его словам, строителям осталось заасфальтировать около двух километров дорожного полотна и благоустроить придорожную территорию.

«Из 8,6 километра дороги заасфальтировано 6,6 километра. Сейчас ведется строительство туннеля под железной дорогой. Окончить эти работы планируется в феврале. Основные земляные работы выполнены на 80%. Осталось выполнить планировку и озеленение откосов, установить шумозащитные экраны и провести другие незначительные работы по благоустройству», – уточнил Макаренков.

Напомним, в России началось официальное голосование, как назвать мост в Крым. За сутки более 55 тысяч человек приняли участие в голосовании.