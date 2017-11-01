Прокуратура Республики Крым проверила исполнение требований законодательства в части реализации органами контроля и местного самоуправления мероприятий по недопущению и ликвидации несанкционированных свалок отходов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

В результате прокуратура выявила многочисленные факты непринятия названными органами мер по ликвидации свалок.

В частности, во исполнение решений по искам Керченского межрайонного природоохранного прокурора администрации городов Феодосии, Керчи, Судака и Щелкино приступили к ликвидации 20 свалок.

В целом по требованию прокуратуры органами контроля и местного самоуправления приняты меры к ликвидации 70 свалок отходов.

Выявлены также факты загрязнения земель отходами и ненадлежащего исполнения условий контрактов об оказании услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Всего по результатам проведенных проверок внесено 54 представления, в суды направлено 18 исковых заявлений, в административном и дисциплинарном порядке наказано 21 должностное лицо, по материалам прокуратуры возбуждено 5 уголовных дел.