В Новороссийске с 3 по 9 ноября прошли соревнования «Кубок Цемесской бухты»: открытое юношеское первенство Краснодарского края 2017 по судомодельному спорту. В соревнованиях участвовали 212 моделей различного типа. Крым и город Керчь на соревнованиях представляла команда Керченского морского технического колледжа, - передает Керчь.ФМ.

По итогам соревнований в упорной борьбе керченская команда завоевала 1 золотую, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. В процессе соревнований участники посетили военную кафедру и тренажерный Центр Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, сафари-парк г. Геленджик, военно-морскую базу г. Новороссийска, корабль-памятник крейсер «М. Кутузов».