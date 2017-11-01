В Крыму более 1,5 тыс автомобилей отправили в ноябре на штрафстоянку за нарушение правил остановки и парковки. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ.

Он напомнил, что эвакуаторы на сегодняшний день работают в пяти крымских городах.

«Эвакуаторы работают в Симферополе, Ялте, Алуште, Бахчисарае и Евпатории. Это имеет положительный эффект: убираются заторовые ситуации, уменьшаются пробки. За ноябрь было эвакуировано 1560 машин в тех городах, где работают эвакуаторы. Основное (количество машин эвакуировали — ред.) в Симферополе. Водители перестают бросать транспортные средства там, где они создают помеху движению транспорта и пешеходов», — заключил Борисенко.

Также власти Симферополя намерены почти вдвое увеличить число эвакуаторов на улицах города. В настоящее в Симферополе работает шесть спецмашин, их количество планируют увеличить до десяти.