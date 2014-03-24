Крыминформ. Крымчане пока никак не использовали возможность организации семейных групп при детских садах. Об этом журналистам Крыминформа сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина, - передает Керчь.ФМ.

«Если есть такое желание у родителей и возможность, если они получают соответствующий документ, согласованный Роспотребнадзором и Роспожнадзором, они имеют возможность открыть такие группы у себя дома. При этом будут прикрепленными к дошкольному учреждению, приходить туда на прогулку, получать питание, получать заработную плату. К сожалению, пока таких групп ни в Симферополе, ни в Крыму не открыто. Родители боятся брать на себя ответственность», – рассказала Сухина.

Семейные дошкольные группы являются одной из альтернативных форм дошкольного образования в России.

Группы могут организовываться в жилых помещениях (частных жилых домах или квартирах) по месту проживания семей, имеющих одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Количество детей в семейной дошкольной группе устанавливается в зависимости от площади помещения, в котором размещается группа.

Семейные дошкольные группы могут посещать как дети одного возраста, так и дети разных возрастов, по каким-либо причинам не посещающие обычные дошкольные учреждения. Семейная группа при этом становится структурным подразделением близлежащего муниципального детского сада.