В Керчи возобновили прием документов на получение удостоверений о праве на меры социальной поддержки по категории «Пенсионер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Для получения удостоверения о праве на меры социальной поддержки категории «Пенсионер» гражданам необходимо обратиться с заявлением в департамент труда и социальной защиты населения по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5, кабинеты №№ 112, 7. Приемные дни: понедельник, четверг: с 9-00 до 16-00.

К заявлению прилагаются оригиналы и копии документов:

- паспорта;

- пенсионного удостоверения украинского образца или справки из пенсионного фонда.

- СНИЛСа;

- цветная фотография размер 2,5 x 3;

Гражданам, получившим ранее удостоверение на меры социальной поддержки по другим категориям, обращаться в департамент труда и социальной защиты населения не нужно.

Ведомство сообщает, что согласно статьи 2 Федерального Закона от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а так же выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя», удостоверения, выданные согласно законодательству Украины, являются действительными для предоставления мер социальной поддержки, в том числе льготного проезда.

Напомним, в начале октября выдачу пенсионных удостоверений временно прекратили