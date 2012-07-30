После ремонта и обновления залов керчане не увидели привычных картин с Ильичем, висевших с 60-х годов прошлого столетия и переживших перестройку, развал СССР, украинский период, крымскую весну. Сегодня картины торжественно передали на реставрацию специалистам Восточно-крымского историко-культурного заповедника, - передает Керчь.ФМ.

Руководитель отделения почты России 298300 Светлана Ивановна Олейник от имени почты передала картины на реставрацию и поблагодарила за проведенный ремонт помещения.

После торжественной части замгендиректора ВКИКС Наталья Быковская попросила присутствующих покинуть зал, чтобы удержать в тайне процесс упаковки картин.