Более 5 миллионов туристов посетило Республику Крым в 2017 году. Предварительные итоги года сегодня в ходе заседания комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризма подвел министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, - передает Керчь.ФМ.
По его словам, загрузка коллективных средств размещения в некоторых курортных городах увеличилась, а в некоторых осталась неизменной. Приведенные министром данные социологического опроса говорят о том, что 81,7% туристов планируют еще раз приехать на отдых в Крым.
В курортный сезон текущего года в республике возросло количество пляжей, оформивших разрешительные документы, оно составило 387 единиц.
«Количество пляжей общего пользования увеличилось с 66% в прошлом году до 73% в этом году», – отметил Волченко, напомнив, что в 2014 году в Крыму функционировал 261 пляж.
Налоги от санаторно-курортного и туристического сектора экономики возросли на 8,3%. За девять месяцев поступило 1,6 миллиарда рублей. Развитию туризма в республике, по словам министра, способствует открытие новых отелей и модернизация существующих.
В качестве базовых задач Волченко отметил необходимость принятия предельно допустимых параметров стоимости авиаперевозок с учетом сезонности, внедрения программы субсидирования чартерных авиаперевозок, профилактической работы и мониторинга ценообразования в объектах размещения и общепита.
«Текущие задачи: развитие пляжных территорий, введение системы двухэтапной готовности пляжей – до 1 мая – технической (готовности) и до 1 июня – полной готовности, новый формат паспорта, определение недобросовестных пользователей и расторжение договоров со стороны муниципалитетов, проведение конкурсных процедур по заключению договоров благоустройства не позднее 1 февраля 2018 года, определение и закрепление муниципальных пляжей как зоны ответственности муниципалитетов», – сказал министр.
В конце сентября в курортном ведомстве Крыма сообщили о незначительном снижении туристического потока в республику. Однако при этом уже тогда прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма выросли на 3-4%.
Напомним, Крыму будут принимать безвизовых туристов из Китая
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