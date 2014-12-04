Более 5 миллионов туристов посетило Республику Крым в 2017 году. Предварительные итоги года сегодня в ходе заседания комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризма подвел министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на 10 ноября этого года по существующей методике подсчета количество туристов, посетивших Республику Крым, составило 5,036 млн человек. Больше всего туристов отдохнуло с начала года на Южном берегу Крыма – традиционно 44,4% от общего числа. Отдохнувших с начала года в Крыму на Западном побережье – 22,2%, на Восточном побережье – 19,7%. В других регионах – это Симферопольский, Бахчисарайский районы и так далее – 13,7%», – сказал он.

По его словам, загрузка коллективных средств размещения в некоторых курортных городах увеличилась, а в некоторых осталась неизменной. Приведенные министром данные социологического опроса говорят о том, что 81,7% туристов планируют еще раз приехать на отдых в Крым.

В курортный сезон текущего года в республике возросло количество пляжей, оформивших разрешительные документы, оно составило 387 единиц.

«Количество пляжей общего пользования увеличилось с 66% в прошлом году до 73% в этом году», – отметил Волченко, напомнив, что в 2014 году в Крыму функционировал 261 пляж.

Налоги от санаторно-курортного и туристического сектора экономики возросли на 8,3%. За девять месяцев поступило 1,6 миллиарда рублей. Развитию туризма в республике, по словам министра, способствует открытие новых отелей и модернизация существующих.

В качестве базовых задач Волченко отметил необходимость принятия предельно допустимых параметров стоимости авиаперевозок с учетом сезонности, внедрения программы субсидирования чартерных авиаперевозок, профилактической работы и мониторинга ценообразования в объектах размещения и общепита.

«Текущие задачи: развитие пляжных территорий, введение системы двухэтапной готовности пляжей – до 1 мая – технической (готовности) и до 1 июня – полной готовности, новый формат паспорта, определение недобросовестных пользователей и расторжение договоров со стороны муниципалитетов, проведение конкурсных процедур по заключению договоров благоустройства не позднее 1 февраля 2018 года, определение и закрепление муниципальных пляжей как зоны ответственности муниципалитетов», – сказал министр.

В конце сентября в курортном ведомстве Крыма сообщили о незначительном снижении туристического потока в республику. Однако при этом уже тогда прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма выросли на 3-4%.

Напомним, Крыму будут принимать безвизовых туристов из Китая