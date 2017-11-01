Прокуратура Керчи проверила исполнение законодательства об обращениях граждан. Установлен факт нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в части превышения сроков рассмотрения обращения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Так, местный житель ответ на свое обращение в администрацию Керчи получил спустя месяц с момента окончания срока его рассмотрения.

Ввиду выявленного нарушения прокурор города возбудил в отношении заместителя главы администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов Керченский городской суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.