Южная Осетия заинтересована в налаживании межмузейных связей с Республикой Крым. Об этом РИА Крым заявил югоосетинский политолог Юрий Вазагов, комментируя заявление главы МИД Южной Осетии Дмитрия Медоева о намерении наладить с Крымом культурные связи, - передает Керчь.ФМ

«Общественности Южной Осетии было бы очень интересно увидеть экспозиции крымских музеев, которые касаются, например, того же скифского золота… Благо в республике (Южной Осетии — ред.) уже есть национальный музей, достаточно современный. Например, те же экспонаты из скифской коллекции крымчанам, особенно крымским осетинам, будет интересно увидеть», — отметил Вазагов.

Эксперт напомнил, что в начале ноября Южная Осетия присоединилась к созданной на полуострове «Ассоциации друзей Крыма».

«Контакты с Крымом на уровне политических верхов развиваются активно в последние годы. Наш президент тоже достаточно часто встречается с руководством РК. Речь идет о том, чтобы придать этому процессу всеохватный характер», — подчеркнул Вазагов.

Напомним,в Амстердаме находятся экспонаты четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический». Среди экспонатов – артефакты из золота, церемониальный шлем и драгоценные камни. Возвращение коллекции голландская сторона приостановила в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации.

Долго вопрос о возврате скифского золота в Керчь не мог решиться.

Украина объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама. Однако, суд решил, что «Скифское золото» принадлежит Украине и его должны вернуть в Киев. Его собираются разместить в историческом музее Киева.

Позже крымские музеи подали краткую апелляцию на решение окружного суда Амстердама передать коллекцию скифского золота Украине. Краткая жалоба была подана 16 января, а развернутый текст будет предоставлен позже. Рассмотрение апелляции Крыма по золоту скифов может занять год. Также, в Крыму планируют привлечь юристов для возвращения скифского золота и оспаривания санкций. В Крыму подготовят замену «скифскому золоту»

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