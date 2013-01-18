В Ленинском районе с 17 по 18 ноября сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

В эти организуют массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

Ведомство напоминает, что соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.