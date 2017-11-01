Строители оборудовали новыми стеклопакетами более 500 керченских квартир в рамках работ по строительству автоподходов к Крымскому мосту. Об этом журналистам Крыминформа сообщил представитель компании «ВАД» – заместитель начальника производственного участка №1 Виктор Макаренков, - передает Керчь.ФМ

«В жилых домах на шоссе Героев Сталинграда вставили новые стеклопакеты, чтобы их владельцам было комфортно жить при пуске движения (на автоподходах к Крымскому мосту)», – сказал Макаренков и добавил, что всего новые стеклопакеты получили более 500 керченских квартир.

Новые пятикамерные стеклопакеты в керченских квартирах начали устанавливать этим летом. Они устанавливаются в домах керчан, живущих возле строящихся автоподходов к Крымскому мосту. Замена остекления является одной из мер, направленных на уменьшение воздействия шумов от будущей трассы на расположенные рядом с ней дома.